Путин потребовал создать нормы этики для людей и искусственного интеллекта

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Президент России Владимир Путин Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Российские президент Владимир Путин заявил, что необходимо прописать этические нормы, которые бы регулировали отношения людей с искусственным интеллектом. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, в настоящее время мир активно обсуждает социальные аспекты использования искусственного интеллекта, так как эта тема очень важна. В связи с этим он предложил создать в России этические нормы по взаимодействию людей и искусственного интеллекта.

Глава государства посоветовал профессиональному сообществу подумать над содержанием этических норм.

«Человек является высшей ценностью», — подчеркнул Путин.

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