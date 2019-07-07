Какой браузер стал «злодеем года», сообщили СМИ

Торговая ассоциация интернет-провайдеров Британии потребовала номинировать на премию «интернет-злодей года» браузер Mozilla, сообщают СМИ.

Причиной номинации на столь «престижную» премию стало решение Firefox ввести в свои браузеры Mozilla новую систему безопасности передачи данных DoH, которая отправляет DNS-запросы не по UDP, а по HTTPS.

Таким образом, пользователи получат возможность скрывать свои запросы для провайдера.

Так как в Британии действуют ограничения на недопустимый контент, новая система браузера усложнит блокировку таких материалов, что вызвало осуждение общественности.

Также на эту премию выдвинут президент США Дональд Трамп.