Путин подписал закон о надежном рунете
Президент России Владимир Путин в среду, 1 мая, подписал закон о надежном рунете, передает РИА «Новости» со ссылкой на текст документа.
Закон возлагает на Роскомнадзор обязанность координировать обеспечение безопасного и устойчивого функционирования российского сегмента интернета.
Закон нацелен на защиту работы интернета в случае угрозы извне, он определяет правила маршрутизации трафика, а также организует контроль их соблюдения.
Ранее закон о надежном рунете принял Совет Федерации, а до этого — Госдума.