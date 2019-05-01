Путин подписал закон о надежном рунете

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Президент России Владимир Путин в среду, 1 мая, подписал закон о надежном рунете, передает РИА «Новости» со ссылкой на текст документа.

Закон возлагает на Роскомнадзор обязанность координировать обеспечение безопасного и устойчивого функционирования российского сегмента интернета.

Закон нацелен на защиту работы интернета в случае угрозы извне, он определяет правила маршрутизации трафика, а также организует контроль их соблюдения.

Ранее закон о надежном рунете принял Совет Федерации, а до этого — Госдума.