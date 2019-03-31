Цукерберг требует госрегулирования интернета

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Основатель Facebook Марк Цукерберг призвал правительства играть более значительную роль в регулировании интернета. Об этом сообщает CNBC.

По его мнению, в настоящее время существует четыре сферы, в которых необходимо подобное регулирование. Речь идет о вредном контенте, защите частной жизни людей, переносимости данных на другие платформы и беспристрастности избирательного процесса на выборах.

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«Невозможно удалить весь вредоносный контент из интернета, но, когда люди используют десятки различных сервисов обмена данными — с собственной политикой и технологиями — нам нужен более стандартизированный подход», — сказал Цукерберг.

Ранее сообщалось, что Facebook намерен ужесточить правила прямых трансляций.