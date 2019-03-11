Washington Post: «российские тролли» поумнели

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Многие американцы полагают, что смогут легко распознать «российского тролля» в интернете с их грубыми и язвительными сообщениями, «подогреваемыми водкой», на ломаном английском языке, однако это не так, пишет The Washington Post.

Издание проанализировало стратегию интернет-троллей, которых считает причастными к «Агентству интернет-исследований», и пришло к выводу, что действия российских хакеров направлено на разделение американцев, а также на снижение доверия к тому, что традиционно делало американцев сильными, пишет WP.

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В настоящее время «российские тролли» хорошо изучили и понимают американскую аудиторию, знают, через какие платформы добраться до своей целевой аудитории, отмечает издание.

Ранее сообщалось, что «российские тролли» сменили стратегию вмешательства в выборы в США.