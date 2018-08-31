«Ъ»: ЦБ внесет помощников хакеров в черный список

В сентябре текущего года в России может появиться новый черный список банковских клиентов. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Отмечается, что Банк России опубликовал проект указания, которое устанавливает порядок информирования банками регулятора о несанкционированных переводах со счетов их клиентов. Документ принят во исполнение закона, направленного на защиту средств клиентов банков от хищений.

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«Закон наделяет ЦБ полномочиями вести базу дропперов, то есть компаний и физических лиц, на счета которых выводились денежные средства клиентов (или были попытки вывода) в рамках несанкционированных операций. ЦБ же, в свою очередь, будет доводить эту информацию до кредитных организаций», — сообщает издание.

Эксперты считают, что в указанном списке могут оказаться и добросовестные клиенты. Например, если их счета злоумышленники использовали тайно или в случае ошибок.

Клиентам, которые попали в черный список, банки должны будут ограничить снятие наличных и переводы со счетов.