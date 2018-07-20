СМИ: Цукерберг тайно поздравил Трампа с победой в 2016 году

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В дни, последовавшие за победой Дональда Трампа на президентских выборах в США в 2016 году, основатель Facebook Марк Цукерберг тайно поздравил американского лидера с победой, передает BuzzFeed News со ссылкой на источники.

Трое источников подтвердили, что в ходе телефонного разговора, о котором раньше не сообщалось, Цукерберг поздравил команду Трампа с успешно проведенной предвыборной кампанией.

Издание отмечает, что помимо личной поддержки, которую оказывает правление Facebook команде Трампа, компания позаимствовала у штаба американского президента часть методов для своей маркетинговой модели «Тестируй, Обучайся, Адаптируйся», которая использует для собственной рекламы.