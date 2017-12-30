В СБУ нашли «российский след» в хакерских атаках на Украину

Служба безопасности Украины заявила, что хакерские атаки на украинские информационные системы и объекты критической инфраструктуры имеют российское происхождение. Об этом сообщает телеканал «112 Украина» со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Сообщается, что речь идет об осенней хакерской атаке с использованием вредоносного программного обеспечения.

Реклама

«Специалисты СБ Украины выяснили, что клиентская часть хакерского программного обеспечения DarkTrack после установки на компьютеры соединялась с серверным оборудованием (контрольно-командными серверами), которые имеют российские IP-адреса. Фактически подконтрольные Кремлю российские хакеры могли получить возможность скрытно и удаленно администрировать украинские веб-ресурсы и снимать с них информацию», — заявили в СБУ.

Также в спецслужбе заявили, что предприняли все необходимые действия для минимизации угроз от вышеуказанных кибератак и сумели нейтрализовать их.