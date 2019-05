«Оскорбил жену Цукерберга»: скандал с домогательствами в Facebook

Начальника службы безопасности Марка Цукерберга Лиама Бута обвиняют в сексуальном харассменте и расизме в отношении супруги главы Facebook Присциллы Чан, сообщает Business Insider.

Обвинения была выдвинуты двумя экс-сотрудниками компании. Одна из них, работавшая персональным помощником Бута, была свидетелем того, как ее начальник отпускал уничижительные шутки в адрес другого сотрудника гомосексуальной ориентации. Позже Лиам Бут приставал к мужчине в ресторане на территории штаб-квартиры Facebook в Пало-Альто и даже трогал его в интимных местах.

Подчиненная Бута также пожаловалась на то, что он постоянно находил поводы, чтобы ее домогаться.

Так, например, он просил других сотрудников передать ей, чтобы она переоделась, так как ее внешний вид «сильно отвлекает». Также известно, что в конечном итоге Бут уволил ее за то, что она «закатила глаза во время совещания» и пожаловалась на негативную рекомендацию.

Другой бывший сотрудник, обвиняющий Бута, ранее работал в доме Цукерберга. Он слышал, как начальник безопасности употреблял местоимение «оно» в отношении работника-трансгендера, а также использовал унижающие достоинство комментарии в его отношении во время разговора с другими людьми.

Кроме того, Бут оскорбил жену Марка Цукерберга Присциллу Чан, подвергнув сомнению ее водительские способности из-за ее расовой принадлежности — Чан имеет китайское происхождение.

Также в разговорах Бута неоднократно замечали за расистскими комментариями — например, однажды он заявил о том, что «не доверяет темнокожим».

Двое сотрудников, заявивших о преступлениях Лиама Бута, также обвиняют Брайана Мостеллера, управляющего директора офиса Цукерберга, за то, что он игнорировал многочисленные жалобы на начальника службы безопасности. Теперь истцы намерены требовать денежную компенсацию за упущенную прибыль в связи с увольнением, а также возмещение морального ущерба. Их интересы представляет юридическая фирма The Bloom Firm.

Сообщается, что Цукерберг, скорее всего, даже не знал о проблемах с Бутом, так как ему об этом не сообщали.

Официальный представитель семьи Марка Цукерберга Бен Лаболт заявил о том, что они «очень серьезно относятся к подобного рода жалобам», а отдел кадров уже начал экстренное расследование по данному вопросу.

«Обвинения против Лиама Бута были впервые доведены до сведения офиса [Цукерберга] компанией The Bloom Firm после того, как два бывших сотрудника уволились с работы и наняли адвоката. Как только The Bloom Firm представила эти обвинения, офис пригласил стороннюю юридическую фирму Munger, Tolles & Olson провести расследование всех обвинений, выдвинутых The Bloom Firm, чтобы определить, обоснованы ли этим претензии. Расследование продолжается. Мистер Бут находится в административном отпуске до завершения этого расследования», — заявил Лаболт.

Домогательства на рабочем месте, к сожалению, широко распространены в Кремниевой долине.

В апреле текущего года стало известно о том, что сотрудницы Microsoft массово жалуются на харассмент на работе в огромном электронном письме, занимающем 90 страниц.

Они утверждают, что обращались за помощью в HR, но кадровики не приняли никаких мер.

Сотрудницы Microsoft рассказали шокирующие истории о сексуальных домогательствах и дискриминации на работе в серии внутренних электронных писем. Этот своеобразный «флешмоб» начался с письма одной из сотрудниц, спрашивающей других женщин, как ей продвинуться по службе после шести лет на одной позиции без каких-либо перспектив. Десятки ее коллег поделились собственными переживаниями касательно дискриминации и харассмента на работе.

Одна из женщин утверждает, что во время командировки сотрудник компании-партнера Microsoft угрожал убить ее, если она откажется заняться с ним сексом.

Она немедленно обратилась в HR и к руководству.

«Мой руководитель-мужчина сказал мне, что «это похоже на флирт» и мне стоит «пережить это»», — рассказала женщина. Что же касается отдела кадров, то они сообщили, что не могут принять меры, так как нет никаких доказательств, а агрессор работает на компанию-партнера, и повлиять на него нельзя.

Только после того, как письма от сотрудниц приобрели массовый характер и сложились в целый тред, руководитель отдела кадров Microsoft Кэтлин Хоган заявила о том, что подняла этот вопрос на высшем уровне руководства компании.