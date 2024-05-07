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США, ООН, Египет и Катар гарантируют исполнение соглашения о перемирии в Газе

Araby Al Jadeed: Египет, Катар, ООН и США стали гарантами перемирия в Газе

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Dylan Martinez/Reuters

Соединенные Штаты, ООН, Египет и Катар выступят в роли гарантов выполнения договора об установлении перемирия в секторе Газа. С таким заявлением выступило катарское издание Al Araby Al Jadeed со ссылкой на проект соглашения, одобренного палестинским движением ХАМАС.

«В роли гарантов исполнения договора выступят Египет, Катар, США и ООН», — говорится в материале.

5 мая палестинское движение ХАМАС заявило об интересе к соглашению с Израилем по прекращению огня.

До этого в ХАМАС согласился на сделку о прекращении огня с Израилем. Соответствующее заявление было сделано после ультиматума Израиля, согласно которому наземная операция в Рафахе начнется 10 мая, если к тому времени не будет заключен договор о прекращении огня.

В Израиле сообщили о скором начале операции в Рафахе.

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