США, ООН, Египет и Катар гарантируют исполнение соглашения о перемирии в Газе

Соединенные Штаты, ООН, Египет и Катар выступят в роли гарантов выполнения договора об установлении перемирия в секторе Газа. С таким заявлением выступило катарское издание Al Araby Al Jadeed со ссылкой на проект соглашения, одобренного палестинским движением ХАМАС.

«В роли гарантов исполнения договора выступят Египет, Катар, США и ООН», — говорится в материале.

5 мая палестинское движение ХАМАС заявило об интересе к соглашению с Израилем по прекращению огня.

До этого в ХАМАС согласился на сделку о прекращении огня с Израилем. Соответствующее заявление было сделано после ультиматума Израиля, согласно которому наземная операция в Рафахе начнется 10 мая, если к тому времени не будет заключен договор о прекращении огня.

В Израиле сообщили о скором начале операции в Рафахе.