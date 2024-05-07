В ЦБ рассказали, кому не стоит брать кредит

Россиянам не стоит брать новый кредит, если платежи по имеющимся займам превышают 30% ежемесячного дохода. Об этом «Газете.Ru» сказала начальник отдела финансовой грамотности Главного управления Банка России по ЦФО Ольга Милова.

Она добавила, что если на платежи уходит 50% дохода, банки требуют от заемщика письменное подтверждение, что он осознает принимаемые на себя риски.

«Когда денег не хватает на крупную покупку, есть два варианта: накопить или взять кредит. Но прежде чем обращаться к привлечению займов, нужно оценить, насколько вам необходимо приобретать вещь в кредит, возможно, вы сможете без нее обойтись. Брать кредиты на удовлетворение сиюминутных желаний — не лучшая финансовая стратегия», — отметила Милова.

Она призвала помнить, что радость текущего дня, когда человек берет кредит и покупает желаемое, может в дальнейшем омрачиться невозможностью исполнения взятых обязательств.

Милова также назвала досрочное погашение кредита лучшей жизненной стратегией для россиян и посоветовала хранить подтверждающие этот факт документы минимум три года с момента их получения. По словам Миловой, это будет стопроцентным доказательством уплаты долга в случае, если соответствующая информация не отобразится в бюро кредитных историй.

До этого в России зафиксировали резкий рост займов на автомобили.

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