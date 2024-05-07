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В ФСБ заявили о перехвате над ДНР почти 500 украинских беспилотников за неделю

ФСБ: над Донецком, Макеевкой и Ясиноватой перехвачены 494 беспилотника ВСУ

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Oleksandr Ratushniak/Reuters

Над Донецком, Макеевкой и Ясиноватой за неделю перехватили почти 500 беспилотников Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу управления ФСБ по ДНР.

«За прошедшую неделю УФСБ России по ДНР над Донецком, Макеевкой и Ясиноватой обнаружены и перехвачены 494 украинских беспилотника», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что два ударных FPV-дрона со взрывчаткой были сбиты в Кировском районе Донецка и селе Веселом неподалеку от Ясиноватой.

Еще один БПЛА с боевым зарядом перехвачен вблизи одной из электроподстанций. Взрывотехники УФСБ с помощью спецсредств обезвредили беспилотники и уничтожили взрывные устройства накладными зарядами на месте, добавили в спецслужбе.

В апреле Минобороны РФ сообщало, что за неделю российские военные сбили 1278 БПЛА, 10 оперативно-тактических ракет ATACMS, шесть крылатых ракет Storm Shadow, пять управляемых авиационных бомб Hammer и JDAM, 78 реактивных снарядов HIMARS, Vampire, и «Ураган», а также другие снаряды.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.

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