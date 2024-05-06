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Появилась информация о подготовке ВСУ массированного удара по России

RT: ВСУ готовят массированный удар по России утром 7 мая с применением 50 дронов

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Oleksandr Ratushniak/Reuters

Украинские военные могут готовить массированный удар по территории России утром 7 мая. Об этом сообщает RT со ссылкой на источник.

По данным телеканала, Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовят удар с 6:00 мск. Источник уточнил, что ожидается атака более чем 50 беспилотниками и десятками дальнобойных ракет.

Согласно материалу RT, сначала ВСУ планируют запустить дроны, чтобы израсходовать ресурс систем противовоздушной обороны (ПВО), а затем намерены ударить по согласованной заранее цели. Отмечается, что это «первая настолько сильная вероятная атака со стороны Украины».

В ночь на 30 апреля украинская сторона в очередной раз попыталась атаковать Крым с помощью ракет ATACMS, которые в марте получила вместе с новым пакетом помощи от США. Дежурные средства ПВО успешно отразили нападение, однако жители села Донское находили в населенном пункте и поблизости неразорвавшиеся снаряды.

6 мая губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что Вооруженные силы Украины совершили удар беспилотниками по региону, из-за чего 700 абонентов остались без света.

Ранее российские средства ПВО пресекли попытку удара ВСУ по России.

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