Курс евро опустился ниже 98 рублей

Курс евро на открытии торгов опустился ниже 98 рублей впервые с 27 апреля. Данные об этом появились на сайте Мосбиржи.

По состоянию на 7:30 по московскому времени евро стоил 98,4 рубля. В то же время курс доллара составил 91,3 рубля, юаня — 12,6 рубля.

30 апреля курс евро в ходе сессии на Московской бирже превышал 100 рублей впервые с 19 апреля текущего года.

До этого главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров заявил, что прогноз Минэкономразвития, предполагающий доллар дороже 100 рублей на протяжении ближайшей «трехлетки», вполне оправдан, а вот об укреплении нацвалюты до 70 рублей пока лучше не мечтать.

Эксперт при этом подчеркнул, что в текущий момент меньше возможностей для укрепления рубля, чем для его ослабления. Он добавил, что также крайне сложно спрогнозировать уровень поступлений в страну, как и курс, из-за проблем с переводами денег.

Ранее экономист предостерег россиян от покупки больших сумм долларов и евро.