«Ему неприятно, он не смирился»: тренер «Локомотива» о положении Дзюбы

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов объяснил, почему нападающий команды Артем Дзюба не получает достаточно игрового времени. Его слова передает «Матч ТВ».

«Он выполняет большую роль в коллективе. То, что он делал для команды в прошлом сезоне, вызывает уважение.

Сегодня есть ситуация, когда характер игры подсказывает и диктует, что нужно выходить в другом сочетании. Тренерский штаб это устраивает. Понятно, что ему неприятно, он хочет играть, он не смирился», — сказал Галактионов.

В матче 6 мая против «Ростова» Дзюба снова остался в запасе и на поле не появился.

Контракт Дзюбы с «Локомотивом» истекает в конце сезона-2023/24. Для автоматического продления контракта с красно-зелеными Дзюбе надо совершить два результативных действия. До перехода в московскую команду нападающий несколько месяцев находился без команды после расторжения контракта с турецкой «Аданой Демирспор».

В сезоне-2023/24 35-летний нападающий провел 26 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал четыре голевых передачи. В прошлом сезоне форвард разделил с Вильсоном Изидором и Антоном Миранчуком звание лучшего бомбардира команды, проведя всего половину сезона.

Ранее экс-президент «Локо» объяснил, чем Салтыков лучше Дзюбы.