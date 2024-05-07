Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с помощью видеосвязи

Мошенники начали связываться со своей потенциальной жертвой через видеозвонок в мессенджере. Об этом рассказал RT доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьев.

По словам эксперта, человеку звонят по видео и перед пользователем возникает либо пустая стена, либо неизвестный, который представляется менеджером сотовой компании. Однако в итоге аферисты получают в распоряжение изображение своей жертвы, которое впоследствии могут использовать для генерирования изображения и наделения его речевыми функциями.

«Потом такое видео может рассылаться близким родственникам и знакомым с просьбой о перечислении денежных средств и иными противоправными целями», — предупредил специалист.

Соловьев посоветовал быть бдительными и отслеживать вид звонка, который поступает в мессенджер. Если это видеозвонок с незнакомого номера, то трубку брать не стоит, а абонента следует вовсе заблокировать. Также нельзя переходить по ссылкам, голосовать в конкурсах, отвечать на незнакомые смс и вводить присылаемые коды, напомнил эксперт.

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