The Times заявила о высоком риске теракта на Олимпиаде

Система обнаружения и нейтрализации беспилотных летательных аппаратов Parade, разработанная французским концерном Thales за 350 млн евро и предназначенная для использования на Олимпийских играх 2024 года в Париже, имеет ограничения в работе. По данным британской газеты The Times, система способна обнаруживать только каждый третий дрон в густонаселенных городских районах, что увеличивает риск возможных террористических атак с использованием беспилотников.

Эксперты, высказавшиеся по этому поводу, считают, что Parade пока не может быть признана «превосходной» системой безопасности. Однако, несмотря на недостатки, она будет одной из нескольких систем, применяемых для обеспечения безопасности во время Олимпийских игр. Кроме того, на мероприятии будут задействованы также британские системы радиоэлектронного подавления для контроля беспилотных аппаратов.

По информации газеты, Parade уже использовалась для обеспечения безопасности во время чемпионата мира по регби во Франции прошлой осенью. В течение мероприятия система выявила 55 случаев незаконного использования беспилотников операторами без соответствующего разрешения.

Ранее российский пловец заявил, что россиян не считают за людей на Олимпиаде.