В РФ задержали военного из США. Его подозревают в краже 200 тыс. руб. у интернет-возлюбленной Россия проинформировала Госдеп о задержании военного из США

Во Владивостоке задержали мужчину, который, предположительно, является американским военным. Он приехал в Россию по личным делам из Южной Кореи. Американские чиновники сообщили, что консулы оказывают задержанному необходимую помощь. Они не стали приводить всех деталей случившегося, однако, по предварительным данным, мужчину арестовали за кражу. Якобы он украл 200 тысяч рублей у возлюбленной, с которой познакомился в интернете.

Во Владивостоке задержали предположительно американского военнослужащего. Мужчину подозревают в краже у женщины, сообщил телеканал NBC. По данным CNN, задержание старшего сержанта произошло 2 мая. Четверо неназванных американских чиновников рассказали NBC, что военнослужащий находился в Южной Корее. По своим личным делам он приехал в Россию.

«Российская Федерация уведомила Государственный департамент США о задержании по уголовному делу в соответствии с Венской конвенцией о консульских сношениях. Армия уведомила его [задержанного] семью, и Государственный департамент США оказывает соответствующую консульскую поддержку военнослужащему в России», — говорится в заявлении пресс-секретаря армии США Синтии О. Смит. Она уточнила, что не может предоставить дополнительных информацию в связи с «деликатностью вопроса».

CNN пишет, что американское посольство добивается консульского доступа к военнослужащему.

Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби во время брифинга для журналистов подтвердил, что Белый дом в курсе ситуации.

«Об этом лучше спросить коллег из Министерства обороны», — добавил Кирби (цитата по РИА Новости).

Украл 200 тысяч рублей

По данным Telegram-канала Shot, военнослужащего должны были передислоцировать из Южной Кореи в США — в Форт Кавазос в Техасе. По неизвестным причинам мужчина оказался во Владивостоке, о своей поездке он не уведомил начальство.

РЕН ТВ со ссылкой на источник сообщил, что американец познакомился в интернете с женщиной из Владивостока, к которой и поехал. Однако во время их совместного времяпрепровождения мужчина якобы избивал возлюбленную, а затем украл у нее 200 тысяч рублей. За это его и задержали.

Американцы в заключении

США ведут переговоры с Россией по поводу освобождения двух американцев: бывшего морского пехотинца Пола Уилана и журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича.

Уилана задержали в московском отеле в декабре 2018 года, в июне 2020-го его приговорили к 16 годам тюремного заключения по обвинению в шпионаже. Сейчас он отбывает заключение в мордовской колонии. Мужчина отрицает свою вину.

Гершковича также подозревают в шпионаже. Журналиста задержали в Екатеринбурге, где он якобы собирал секретные данные об одном из российских оборонных предприятий по заданию властей США. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Россия и США пока не договорились об обмене заключенными, несмотря на то, что переговоры ведутся.

В 2022 году американца Тревора Рида (осужденного за нападение на полицейских в Москве) обменяли на россиянина Константина Ярошенко (контрабанда наркотиков), а баскетболистку Бриттни Грайнер (контрабанда наркотиков) обменяли на Виктора Бута (торговля оружием и поддержка терроризма).