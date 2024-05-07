В РФ задержали военного из США. Его подозревают в краже 200 тыс. руб. у интернет-возлюбленной

Во Владивостоке задержали предположительно американского военнослужащего. Мужчину подозревают в краже у женщины, сообщил телеканал NBC. По данным CNN, задержание старшего сержанта произошло 2 мая. Четверо неназванных американских чиновников рассказали NBC, что военнослужащий находился в Южной Корее. По своим личным делам он приехал в Россию.
«Российская Федерация уведомила Государственный департамент США о задержании по уголовному делу в соответствии с Венской конвенцией о консульских сношениях. Армия уведомила его [задержанного] семью, и Государственный департамент США оказывает соответствующую консульскую поддержку военнослужащему в России», — говорится в заявлении пресс-секретаря армии США Синтии О. Смит. Она уточнила, что не может предоставить дополнительных информацию в связи с «деликатностью вопроса».
CNN пишет, что американское посольство добивается консульского доступа к военнослужащему.
Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби во время брифинга для журналистов подтвердил, что Белый дом в курсе ситуации.
«Об этом лучше спросить коллег из Министерства обороны», — добавил Кирби (цитата по РИА Новости).
Украл 200 тысяч рублей
По данным Telegram-канала Shot, военнослужащего должны были передислоцировать из Южной Кореи в США — в Форт Кавазос в Техасе. По неизвестным причинам мужчина оказался во Владивостоке, о своей поездке он не уведомил начальство.
РЕН ТВ со ссылкой на источник сообщил, что американец познакомился в интернете с женщиной из Владивостока, к которой и поехал. Однако во время их совместного времяпрепровождения мужчина якобы избивал возлюбленную, а затем украл у нее 200 тысяч рублей. За это его и задержали.
Американцы в заключении
США ведут переговоры с Россией по поводу освобождения двух американцев: бывшего морского пехотинца Пола Уилана и журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича.
Уилана задержали в московском отеле в декабре 2018 года, в июне 2020-го его приговорили к 16 годам тюремного заключения по обвинению в шпионаже. Сейчас он отбывает заключение в мордовской колонии. Мужчина отрицает свою вину.
Гершковича также подозревают в шпионаже. Журналиста задержали в Екатеринбурге, где он якобы собирал секретные данные об одном из российских оборонных предприятий по заданию властей США. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.
Россия и США пока не договорились об обмене заключенными, несмотря на то, что переговоры ведутся.
В 2022 году американца Тревора Рида (осужденного за нападение на полицейских в Москве) обменяли на россиянина Константина Ярошенко (контрабанда наркотиков), а баскетболистку Бриттни Грайнер (контрабанда наркотиков) обменяли на Виктора Бута (торговля оружием и поддержка терроризма).