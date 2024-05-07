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Защита подала апелляцию на приговор «крабовому королю» Кану

Защита «крабового короля» Кана обжаловала приговор за организацию убийства

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Фонд «Родные Острова»

Защита «крабового короля» Олега Кана обжаловала его приговор по делу об убийстве по найму. Данные об этом появились на сайте Приморского краевого суда.

Один из адвокатов бизнесмена, председатель коллегии адвокатов города Москвы Константин Трапаидзе заявлял, что, несмотря на информацию о смерти Кана, у его подзащитного есть право на реабилитацию в любом случае.

25 апреля суд приговорил Кана к 17 годам колонии. Бизнесмена признали виновным в организации убийства во Владивостоке в 2010 году. Самого обвиняемого на процессе не было.

До этого арбитражный суд Приморского края постановил взыскать с Кана и еще нескольких рыбопромышленников Дальнего Востока 358,7 млрд руб. за ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам. Адвокаты предпринимателя, прозванного в СМИ «крабовым королем», настаивали на том, что их подзащитный умер в феврале прошлого года. В Генпрокуратуре считают, что это инсценировка.

Ранее компании «крабовых королей» передали в собственность Росимущества.

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