Россиянам рассказали, как защитить сбережения в условиях санкций

Чтобы защитить сбережения в условиях санкций, нет смысла держать рубли в наличном виде. Лучше открыть вклад или накопительный счет в банке — суммы до 1,4 млн рублей застрахованы государством. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказала доцент университета «Синергия» Юлия Соболева. Она назвала еще шесть способов защитить свои сбережения во время санкций.

«Второй способ — в условиях санкций следует аккуратно относиться к кредитам и ипотеке. Третий способ — сформировать финансовую подушку безопасности. Желательно иметь семейный «резервный фонд», который покроет ваши расходы на несколько месяцев в случае потери работы или других непредвиденных ситуаций», — отметила Соболева.

Четвертый способ — инвестирование в акции и облигации может быть хорошим способом сохранить и приумножить капитал в долгосрочной перспективе. Пятый способ — повышать свою финансовую грамотность, чтобы принимать взвешенные решения и избегать финансовых ошибок.

Шестой способ защитить свои финансы во время санкций — контроль расходов. По словам Соболевой, стоит оптимизировать расходы и сократить ненужные траты.

Седьмой способ — рассмотреть возможность страхования жизни, здоровья и имущества, чтобы защититься от финансовых потерь в случае непредвиденных обстоятельств.

Перед принятием каких-либо финансовых решений важно проанализировать свои цели, риски и возможности, заключила Соболева.

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