Китай заявил о широком признании себя возможным посредником по Украине

Китай заявил о признании себя возможным посредником по Украине заинтересованными сторонами украинского конфликта. С соответствующим заявлением выступил в интервью для РИА Новости посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй.

«Все стороны ... ожидают, что Китай будет играть более конструктивную роль, и единогласно признают, что Китай как постоянный член Совета Безопасности ООН, способен посредничать между Россией, Украиной и другими сторонами, осуществлять передачу информации, содействовать выработке общих подходов при сохранении разногласий и создавать более благоприятные условия для проведения мирных переговоров», — заявил господин Чжан.

Свое заявление он сделал по итогам «второго раунда челночной дипломатии «специального представителя правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэя по обмену «мнениями Россией, Украиной и соответствующими европейскими государствами».

Китайский дипломат подчеркнул, что Пекин всегда занимал «беспристрастную позицию» по украинскому конфликту и «активно содействовал примирению и переговорам».

12 апреля в МИД КНР также заявляли о готовности предоставить РФ и Украине условия для переговоров.

Ранее в Китае призвали к созыву всех сторон для мирной конференции по Украине.