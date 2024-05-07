Россиянам назвали оптимальный срок вклада

Наиболее выгодные ставки по вкладам сейчас — на срок от одного до шести месяцев, они находятся в диапазоне 14-18,5% годовых. Об этом «Газете.Ru» рассказала кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова.

«В настоящее время банки сохраняют высокие ставки по вкладам и счетам. Ряд банков предлагает наиболее высокие ставки по вкладам до шести месяцев, для вкладов на больший срок можно видеть ставки чуть ниже, 7-13% годовых», — отметила экономист.

По ее словам, если счет в банке открывается впервые, можно получить повышенную ставку на несколько месяцев в плюс к основной ставке.

По мнению Ермиловой, россиянам перед открытием вклада лучше проводить мониторинг ставок по разным банкам, чтобы выбрать наиболее выгодные условия. Эксперт добавила, что проводить такой мониторинг достаточно раз в квартал, но сейчас лучше чаще: ключевая ставка ЦБ РФ высока (16%), и банки предлагают новые повышенные ставки по депозитам, чтобы привлечь клиентов. По словам экономиста, этим стоит воспользоваться, но выбирать надо в любом случае из топовых банков.

При новых возможностях СБП (можно переводить 30 млн рублей в месяц на свои счета в разных банках без комиссии) россиянам стало проще перекладывать свои сбережения из одной кредитной организации в другую, уточнила Ермилова. Она посоветовала распределить накопления по разным банкам — принцип «не хранить все яйца в одной корзине» действует всегда.

ЦБ 26 апреля третий раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в ЦБ рассказали, как выбрать вклад.