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В Госдуме предложили отменить штрафы за готовку шашлыка на закрытых мангалах

Даванков предложил отменить штрафы за приготовление шашлыка на закрытых мангалах

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Shutterstock

В Госдуме РФ предложили отменить штрафы за приготовление пищи на закрытых переносных мангалах, а также закрыть ранее открытые дела с возмещением уже оплаченных штрафов. С таким предложением выступил вице-спикер ГД от «Новых людей» Владислав Даванков, сообщает РИА Новости.

«Считаю необходимым рассмотреть возможность отменить штрафы за приготовление пищи с использованием закрытых переносных мангалов на садовых или огородных земельных участках граждан. <...> А также возместить ранее уплаченные штрафы по аналогичным делам», – говорится в документе.

Депутат отметил, что более половины граждан в мае планируют жарить шашлык, около 30% уедут на дачу или приусадебный участок. При этом Даванков подчеркнул, что люди все чаще используют переносные мангалы, которые являются достаточно безопасными, их использование не допускает возможности попадания огня на легковоспламеняющиеся предметы.

Сейчас в России предусмотрены штрафы до 15 тысяч рублей за приготовление шашлыка при использовании открытого огня и разведении костров в мангалах или жаровнях, напомнил парламентарий.

До этого россиянам напомнили о штрафах за неправильную организацию места для шашлыков.

Михаил Галустян скинул 14 килограммов, отказавшись от шашлыка.

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