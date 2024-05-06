Западные «флешмобы» и отставка кабмина: чего ждать от инаугурации Путина

В Москве 7 мая пройдет инаугурация Владимира Путина. Торжественная церемония вступления в должность избранного президента России состоится в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца. Путин в пятый раз даст присягу на Конституции, а затем обратится к россиянам с речью. Мероприятие запустит процесс обновления состава правительства, который может завершиться в начале лета. Как пройдет инаугурация президента и при чем тут Запад — в материале «Газеты.Ru».

Торжественная церемония

7 мая начнется официальный отсчет нового шестилетнего президентского срока Владимира Путина, победившего на мартовских выборах с результатом в 87% голосов. Инаугурация стартует в 12:00 по московскому времени, торжественная церемония пройдет в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца. (До 2000 года мероприятие проводили в Кремлевском дворце съездов) Путин будет проходить через эту процедуру в пятый раз. Как ожидается, глава государства прибудет в Большой Кремлевский дворец через Спасские ворота на обновленном отечественном седане премиум-класса Aurus Senat.

В соответствии с Конституцией России, избранный президент должен будет в торжественной форме принести присягу на фоне государственного флага, положив руку на специальный экземпляр с Основным законом страны. Во время присяги он, в частности, даст клятву защищать суверенитет и территориальную целостность государства. После присяги традиционно следует небольшое обращение президента к гражданам России.

Следом глава Конституционного суда Валерий Зорькин официально зафиксирует вступление президента в должность, передав ему знак — крест из золота с российским гербом — и штандарт главы государства — российский триколор, обрамленный золотой тесьмой, с гербом в центре. Затем президентский флаг поднимут над Кремлем под гимн страны. В завершение процедуры на Соборной площади состоится артиллерийский салют. По традиции после церемонии в Благовещенском соборе Кремля пройдет молебен и благословление президента с участием патриарха Русской православной церкви Кирилла.

«Западные флешмобы»

Как заявили в Кремле, текущая церемония должна пройти в стандартном режиме. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, возможны лишь «небольшие нюансы». Он не уточнил, в каких моментах стоит ждать корректировок.

Обычно от церемонии к церемонии сильно отличаются два момента — количество гостей и время проведения мероприятия. К примеру, в 2000 году на инаугурации Путина присутствовали всего 1500 человек, а в 2018 году эта цифра достигла 5000. Продолжительность же обычно в районе часа, но в 2004 году церемония завершилась всего за 20 минут.

В этот раз ожидается присутствие представителей обеих палат Федерального Собрания, членов правительства страны, сотрудников администрации главы государства и ЦИК, судей Конституционного суда. Список гостей может быть расширен за счет общественников, предпринимателей, обладателей высших государственных наград и доверенных лиц президента. К слову, в этом году приглашения приходят со специальной почтовой маркой и памятной монетой.

Шесть лет назад на церемонии присутствовали и иностранные гости, в том числе премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Сербии Александар Вучич. Впоследствии политики остались и на празднование Дня Победы, посетив акцию «Бессмертный полк». Кто может посетить инаугурацию Путина 2024 года — неизвестно, но 8 мая в Москве планируется юбилейный саммит ЕАЭС, где ждут глав Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии.

Что касается гостей из западных государств, то глава комитета Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев утверждал, что в странах ЕС и НАТО готовят провокации к церемонии в Кремле.

«Повлиять на волеизъявление российского народа наши геополитические противники не смогли. Теперь они пытаются организовать выгодную им медийную картинку <...> Никакого влияния на ситуацию в нашей стране эти «флешмобы» оказать не могут. Инаугурация президента пройдет в полном соответствии с законом, при абсолютной поддержке наших граждан», — пояснил депутат.

Кадровые последствия

Инаугурация президента России — это не только торжественная церемония, но и день отставки правительства страны. Все министры переходят в статус исполняющих обязанности до момента утверждения нового состава кабмина. Сам процесс может завершиться до 14 июня, он разделяется на несколько этапов:

— Внесение кандидатуры премьер-министра на утверждение в Госдуму;

— Утверждение нового руководителя кабмина нижней палатой парламента;

— Представление кандидатур вице-премьеров и министров в Думу и Совфед;

— Согласование состава правительства Федеральным Собранием.

Как отмечала спикер Совфеда Валентина Матвиенко, серьезных изменений в кабмине ждать не стоит, хотя отдельные перестановки возможны. По ее словам, правительство во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным показало свою эффективность.

«Что касается кадровых перестановок, они возможны, но в целом, безусловно, костяк кабинета останется и продолжит стабильно работать <...> c началом специальной военной операции не было никакой растерянности, была системная плановая работа по обеспечению всем необходимым наших бойцов для нашей уверенной победы», — подчеркнула Матвиенко.

При этом источники Bloomberg еще до президентских выборов прогнозировали серьезные изменения в составе правительства России. В частности, агентство предполагало перестановки в энергетическом секторе и в руководстве министерства сельского хозяйства.

Помимо вопросов внутренней политики, после инаугурации Путин может совершить и ряд шагов во внешней. В частности, глава государства уже пообещал в мае посетить Китай, где у него планируется встреча с председателем КНР Си Цзиньпином. Кроме того, до начала лета президент России может побывать в Турции для переговоров со своим коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, но официально сроки визита политика в республику все еще не определены.