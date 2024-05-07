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В США рассказали, как готовятся к конфликту с Китаем

Bloomberg: США увеличат производство противотанковых БПЛА для борьбы с КНР

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Global Look Press

Пентагон намерен увеличить финансирование производства американских барражирующих боеприпасов Switchblade 600 на фоне подготовки «к возможному конфликту с Китаем». Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Беспилотник для уничтожения танков… получит значительную поддержку — в рамках ускоренных усилий Пентагона по подготовке к возможному конфликту с Китаем», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что Switchblade 600 — это недорогостоящее автономное оружие, которое Пентагон «публично финансирует» в рамках своей программы Replicator, которая направлена на развертывание новых систем к августу 2025 года, «чтобы помочь США противостоять китайскому потенциалу».

Противотанковые беспилотники производятся компанией AeroVironment Inc в Вирджинии. Как пишет агентство, конгресс одобрил выделение $500 млн на развитие программы Replicator в этом финансовом году, и Пентагон запросил такую же сумму на новый финансовый год, начинающийся 1 октября.

До этого сообщалось, что власти Китая проведут военные учения в Желтом море с 5 по 12 мая. Учения проходят в Бохайском проливе, находящимся в северной части Желтого моря, с 16:00 часов (11:00 мск) 5 мая по 16:00 часов 12 мая. Вход в район проведения учений на этот период запрещен.

Ранее в ВМС США обеспокоились угрозой со стороны китайских плавучих электростанций.

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