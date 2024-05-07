«Китай взломал министерство обороны Великобритании». С таким заголовком вышел Sky

В результате хакерской атаки злоумышленники получили доступ к системе обработки платежных ведомостей британских военнослужащих. Они узнали личные данные, включая банковские реквизиты. В Британии видят за кибератакой Китай.

Кибератака на министерство обороны Великобритании была направлена на систему расчета заработной платы с действующими военнослужащими и некоторыми ветеранами. В основном раскрыты имена и банковские реквизиты, сообщает Sky News.

Британские власти не называют страну, которая стоит за этой шпионской атакой, но авторы статьи — заместитель политического редактора Сэм Коутс и редактор по вопросам безопасности и обороны Дебора Хейнс — утверждают, что это Китай.

Минобороны Британии в течение последних дней «усиленно работало, чтобы понять масштаб взлома». Речь идет о взломе компьютерной системы подрядчика, доступа к информации минобороны хакеры не получили, считает Sky. После обнаружения атаки система подрядчика была немедленно отключена.

Во вторник 7 мая эту ситуацию будут обсуждать в парламенте.

Тобиас Эллвуд, член парламента от консерваторов и бывший военнослужащий, считает, что Китай «вероятно, смотрит на финансово уязвимых людей с целью того, чтобы их можно было принудить в обмен на наличные».

Ожидается, что министр обороны Великобритании Грант Шаппс во вторник представит в палате общин «многопунктовый план», который будет включать действия по защите пострадавших военнослужащих.

Теневой же министр обороны от Лейбористской партии Джон Хили заявил, что «к главе минобороны очень много серьезных вопросов по этому поводу, особенно от личного состава вооруженных сил, чьи данные стали объектом внимания».

Сэр Иэн Дункан Смит, член британского парламента от консерваторов, ранее подвергшийся санкциям со стороны Китая, заявил:

«Больше никаких притворств, Китай злонамеренный игрок, поддерживающий Россию деньгами и военной техникой, работающий с Ираном и Северной Кореей в новой оси тоталитарных государств».

Председатель КНР Си Цзиньпин сейчас в туре по Европе: Франция, Венгрия, Сербия.

На прошлой неделе стало известно, что более 6 тыс. видеосовещаний министерства обороны Германии несколько месяцев были в открытом доступе в интернете. Брешь обнаружили на платформе WebEx, общаясь через которую высокопоставленные офицеры бундесвера уже становились жертвами «прослушки» и «слива» секретных разговоров об ударе немецкими ракетами по Крымскому мосту.