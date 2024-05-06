«Подвергаюсь насилию 10 лет»: жена казахстанского дипломата обвинила мужа в избиениях МИД Казахстана отозвал из ОАЭ дипломата на фоне обвинений в домашнем насилии

Советника посла Казахстана в ОАЭ отозвали на родину, когда супруга дипломата рассказала о многолетних истязаниях, которым он ее подвергал. После последнего избиения женщине потребовалась госпитализация. Сейчас она находится в чужой стране, а дети остаются с мужем. Обвинения в адрес советника посла появились на фоне процесса по делу экс-министра Куандыка Бишимбаева, обвиняемого в убийстве жены Салтанат Нукеновой.

Срочные меры

МИД Казахстана отозвал советника посла республики в ОАЭ Сакена Мамаша после того, как супруга обвинила дипломата в многолетнем насилии. Об этом сообщил ТАСС официальный представитель внешнеполитического ведомства страны Айбек Смадияров:

«Мы срочно отзываем данного сотрудника в Казахстан. Далее его делом будут заниматься правоохранительные органы».

Заявление МИД стало реакцией на пост основательницы казахстанского общественного фонда «НеМолчи» Дины Тансари, которая опубликовала в своем Telegram-канале обращение Карины Мамаш. Жена дипломата предоставила фотографии синяков и травм и рассказала о многолетнем насилии:

«Заявляю, что подвергаюсь насилию на протяжении 10 лет ... Хочу чтобы моего супруга лишили статуса дипломата и посадили в тюрьму ... за все издевательства, что надо мной он совершал. Физическое, сексуальное, эмоциональное, экономическое, бытовое, домашнее насилие».

Женщина рассказала, что последний раз Мамаш избил ее и ее старшую сестру 3 мая. Карина подчеркнула, что «устала молчать и терпеть» и требует помощи от властей Казахстана. По ее словам, дети пары тоже находятся в опасности.

В опасности в чужой стране

Тансари призвала власти обеспечить безопасное возвращение Мамаш в страну и наказать мужчину:

«Мамаш Сакен Ташкенбайулы может воспользоваться связями, административными ресурсами. <...> Ей (Карине Мамаш. — «Газета.Ru») нужны убежище. Она в опасности, без детей и в чужой стране!».

Основательница «НеМолчи» уточнила, что пострадавшая сейчас лежит в больнице. У нее начались проблемы со зрением после травмы головы. Советник разбил телефон свояченицы, а мобильный жены забрал, поэтому она может поддерживает связь с фондом только через девайсы чужих людей. Мать Карины живет в Тюмени, поэтому не в состоянии помочь дочери прямо сейчас.

«Сейчас дети у мужа, она не смогла их забрать, и это конечно плохо, что дети у него. <...> Здесь важно понимать: отзывая советника посла в Казахстан, он продолжает находиться под юрисдикцией Казахстана и имеет неприкосновенность. И его будут привлекать к ответственности по законам нашей страны — то есть всего 20 суток!» — отметила в публикации Тансари.

Закон Салтанат

Сенат Казахстана 11 апреля одобрил в двух чтениях закон, который ужесточает наказание за бытовое насилие. В республике его называют «законом Салтанат» — так звали гражданскую жену экс-министра национальной экономики страны Куандыка Бишимбаева, по подозрению в убийстве которой его судят.

За резонансным делом против бывшего чиновника в прямом эфире следит вся страна. В поддержку нового закона сенат получил более 5 тыс. обращений. Больше чем 150 тыс. человек подписали петицию за ужесточение наказания в этой сфере. В соцсетях казахстанцы массово распространяют хештег #ЗаСалтанат.

«Закон Салтанат» вводит уголовную, а не административную ответственность за побои и умышленное причинение легкого вреда здоровью. Меры наказания останутся прежними, штраф или арест, но больших размеров и сроков. Сумма штрафа вырастет с 36 тыс. тенге до 295 тыс. (с 7,5 тыс. руб. до 61 тыс. руб.), а срок ареста с 10 суток до 25.

«Вводятся нормы, ужесточающие ответственность за любые проявления насилия в отношении женщин и детей, а также призванные укрепить институт семьи, безопасность несовершеннолетних. Криминализированы умышленное причинение легкого вреда здоровью и побои. Ужесточена ответственность за умышленное причинение средней тяжести и тяжкого вреда здоровью», — заявила пресс-служба казахстанского президента.