В Германии хотят поставить на учет всех пригодных к службе граждан

Армии Германии необходимо предоставить возможность поставить на учет всех годных к военной службе граждан страны. С таким заявлением в рамках дебатов на немецком канале ARD выступил глава союза военнослужащих ФРГ, полковник Андре Вюстер.

«В вопросе комплектования личного состава нынешних планов недостаточно, даже с учетом резерва», — подчеркнул он (цитата по РИА Новости).

Он обратил внимание слушателей на то, что бундесвер должен получить от правительства право собирать данные обо всех пригодных к службе с целью их оперативного информирования о военной службе. Вюстер считает, что всеобщий призыв в вооруженные силы имеет множество преимуществ, кроме того, в сложившейся международно-политической ситуации есть, по его мнению, веское обоснование для возвращения к призывной армии.

До этого федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что около 35 тысяч немецких военнослужащих готовы отправиться на помощь союзникам в случае чрезвычайной ситуации.

Ранее Шольц оценил вероятность возвращения всеобщего призыва в ФРГ.