Запуск летных испытаний экипажа Boeing Starliner отложен

Попытка запуска летных испытаний экипажа корабля Boeing Starliner была отменена. Об этом стало известно из трансляции на сайте NASA.

Запуск корабля планировался с мыса Канаверал с помощью ракеты Atlas-V компании United Launch Alliance (ULA). Ожидалось, что через двое суток после запуска капсула с экипажем Boeing Starliner пристыкуется к Международной космической станции (МКС).

Согласно сообщению компании в соцсети X, директор полета от ULA Том Хитер принял решение не продолжать подготовку к полету. Ведущая трансляции NASA уточнила, что причиной отмены запуска стала неисправность кислородного клапана второй ступени ракеты-носителя.

Экипаж испытательной миссии составляли Барри Уилмор и Сунита Уильямс. Для Atlas-V этот запуск должен был стать первым за полтора десятилетия с момента создания, когда ее использовали для отправки в космос людей.

Во время первых летных испытаний в декабре 2019 год корабль смог взлететь и должен был достичь МКС, однако произошла накладка в работе таймера, от которого зависит функционирование системы. В итоге система управления Starliner пыталась использовать маневровые двигатели для коррекции мнимой ошибки траектории и израсходовала слишком много топлива. Корабль пришлось вернуть на землю.

Вторая попытка летных испытаний в августе 2021 года также не увенчалась успехом.

В августе 2022 года NASA и Boeing планировали осуществить запуск Starliner в начале 2023 года. Тогда менеджер программы коммерческих экипажей NASA заявлял, что миссия может стартовать в феврале.