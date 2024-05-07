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В МИД заявили, что выборы в России проводятся не для отчетности перед Западом

Захарова: РФ проводит выборы и инаугурацию не для отчетности перед Западом

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Выборы в России проводятся не для «отчетности» перед странами Запада, а для того, чтобы идти вперед. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ТАСС.

«Мы вообще проводим выборы — как и президента России, так и в наши законодательные органы, соответственно, инаугурации, приведения к присяге, и не только там, где речь идет о выборных должностях, но и [в] вооруженных силах, в других [сферах], судебной системе — не для того, чтобы нас оценил, полюбил или возненавидел Запад <...> Но точно мы это делаем не для отчетности перед Западом», — сказала Захарова, отвечая на вопрос, что можно сказать Западу в день инаугурации российского президента.

Россия не ставит перед собой задачи добиться понятия и принятия в странах, которые сначала объявили сдерживание РФ, а потом решили нанести ей стратегическое поражение, отметила дипломат и добавила, что перечисленные процедуры и мероприятия нужны для того, чтобы страна шла вперед, повышала уровень благосостояния граждан, чтобы делать страну безопасной, чтобы отвечать на вызовы и угрозы.

В Москве 7 мая пройдет инаугурация избранного президента России Владимира Путина. Она состоится в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца в 12:00 по московскому времени. Путин в пятый раз даст присягу на Конституции, а затем обратится к россиянам с речью. Мероприятие запустит процесс обновления состава правительства, который может завершиться в начале лета.

Ранее Путин заявил, что Россия переживает историческое время.

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