Россияне набрали автокредитов в 2024 году

В 2024 году россияне взяли автокредитов на 744 млрд рублей, что вдвое больше, чем в 2023-м. Спрос на автозаймы был особенно высок в январе-марте, но в апреле слегка снизился. Об этом говорится в исследовании банка ВТБ (есть у «Газеты.Ru»).

Банк ВТБ выдал автокредитов на 176,5 млрд рублей, что в пять раз больше, чем в прошлом году. Рекордный объем выдач пришелся на март.

Лидерами по объему автокредитов стали Москва и область (41,2 млрд рублей), Санкт-Петербург и Ленинградская область (13,7 млрд рублей) и Ростовская область (13,3 млрд рублей).

Россияне чаще покупали подержанные автомобили (70% от общего объема автокредитов), средняя стоимость которых составила 1,9 млн рублей. Каждый пятый подержанный автомобиль был из Южной Кореи.

Средняя стоимость нового автомобиля составила 2,4 млн рублей, а средний размер автокредита — 1,64 млн рублей. Каждый четвертый новый автомобиль был российского производства.

По мнению экспертов ВТБ, рост автокредитования связан с восстановлением авторынка, субсидированными программами автопроизводителей, господдержкой и изменением политики ЦБ РФ в отношении необеспеченных кредитов.

Исследование было проведено в мае 2024 года.

Ранее в ЦБ рассказали, кому не стоит брать кредит.