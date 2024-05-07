Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россияне набрали автокредитов в 2024 году

ВТБ: россияне получили автокредитов на 744 млрд рублей в 2024 году

close
100%
Depositphotos

В 2024 году россияне взяли автокредитов на 744 млрд рублей, что вдвое больше, чем в 2023-м. Спрос на автозаймы был особенно высок в январе-марте, но в апреле слегка снизился. Об этом говорится в исследовании банка ВТБ (есть у «Газеты.Ru»).

Банк ВТБ выдал автокредитов на 176,5 млрд рублей, что в пять раз больше, чем в прошлом году. Рекордный объем выдач пришелся на март.

Лидерами по объему автокредитов стали Москва и область (41,2 млрд рублей), Санкт-Петербург и Ленинградская область (13,7 млрд рублей) и Ростовская область (13,3 млрд рублей).

Россияне чаще покупали подержанные автомобили (70% от общего объема автокредитов), средняя стоимость которых составила 1,9 млн рублей. Каждый пятый подержанный автомобиль был из Южной Кореи.

Средняя стоимость нового автомобиля составила 2,4 млн рублей, а средний размер автокредита — 1,64 млн рублей. Каждый четвертый новый автомобиль был российского производства.

По мнению экспертов ВТБ, рост автокредитования связан с восстановлением авторынка, субсидированными программами автопроизводителей, господдержкой и изменением политики ЦБ РФ в отношении необеспеченных кредитов.

Исследование было проведено в мае 2024 года.

Ранее в ЦБ рассказали, кому не стоит брать кредит.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами