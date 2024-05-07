Посол Антонов назвал учения ядерных сил РФ ответом на наглость Запада

Учения вооруженных сил России с нестратегическим ядерным оружием являются вынужденной мерой в качестве ответа Западу на его враждебную и наглую риторику, направленную против РФ. Об этом заявил журналистам посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, его слова приводятся в Telegram-канале посольства России в Соединенных Штатах.

«Это вынужденная мера в ответ на наглую и агрессивную политику «коллективного Запада», создающего неприемлемые угрозы безопасности для России и ее граждан», — подчеркнул он.

По его мнению, Запад во главе с США сознательно идет на эскалацию конфликта на Украине, расширяя поставки вооружения Киеву, передавая Вооруженным силам Украины (ВСУ) «все более смертоносное» оружие.

Посол подчеркнул, что РФ намерена использовать все средства для защиты своего суверенитета и собственных граждан.

До этого 6 мая верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин поставил задачу в ответ на «провокационные заявления и угрозы» с Запада провести учения с нестратегическим ядерным оружием. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее во Франции назвали ядерные учения РФ предупреждением для стран НАТО.