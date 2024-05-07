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Работодатели начали искать сотрудников с помощью гадалок и карт таро

«Ъ»: компании РФ проверяют претендентов на работу у гадалок и на картах таро

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Pexels

Из-за возросшего дефицита на рынке труда у компаний вырос интерес к необычным методам оценки приходящих соискателей — тестированию на полиграфе и с привлечением астрологов и гадалок. Об этом сообщает «Коммерсант».

Чаще всего альтернативные способы проверки применяются при поиске специалистов с материальной ответственностью и руководителей. Сами соискатели нормально относятся даже к тесту на полиграфе, хотя более экзотические методы вызывают у них недоумение, отмечает издание.

Отмечается, что более трети (36%) российских работодателей считают правильным проверять потенциальных работников на полиграфе при найме. Опрос SuperJob показывает, что в компаниях, которые считают проверки на детекторе лжи целесообразными, 1% верит, что они нужны при найме на все должности, 35% — только на определенные, чаще связанные с финансами и материальной ответственностью.

«У некоторых страх перед неопределенностью оказывается настолько силен, что они страхуют любое решение по выбору кандидата с помощью системы оценок, невообразимого количества интервью, психологического профилирования, полиграфа. Некоторые даже водят кандидатов к нумерологам и составляют им гороскопы»,— пояснила ситуацию управляющий партнер RusPartners Дина Акимова.

До этого стало известно, какие навыки работодатели хотят видеть в каждом резюме.

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