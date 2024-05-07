Годовую инфляцию в России оценили с помощью мармелада

В апреле 2024 года так называемый Индекс Мишек вырос на 11,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Показатель в марте тоже составлял 11,2%. То есть инфляция в России стабилизировалась. Об этом «Газете.Ru» рассказал автор индекса — заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов.

Для сравнения, годовая инфляция по Росстату в апреле составила 7,7%. Наблюдаемая россиянами инфляция, согласно данным ЦБ, оказалась чуть выше Индекса Мишек — 14,4%.

С 27 апреля по 4 мая Индекс Мишек снизился на 2,7% против роста на 1,4% неделей ранее. За неделю подешевели конфеты «Мишка косолапый» (- 26,9%) и подсолнечное масло (-18,4%). За то же время подорожали плавленный сыр «Фетакса» (+6,3%), куриные тушки (+1,1%) и молоко (+0,5%).

Корзина Индекса Мишек состоит из 14 популярных продуктовых товаров: конфет — мармеладных мишек Fruit-Tella и «Мишек косолапых» (отсюда название Индекс Мишек), апельсинового сока J-7, самого дешевого белого хлеба, моркови, бананов, сельди «Матиас», молока «Домик в деревне», масла подсолнечного «Олейна», самой бюджетной куриной тушки, чая «Акбар», масла сливочного «Простоквашино» и плавленого сыра «Фетакса».

Ранее сообщалось, что россияне стали чаще есть шашлык.