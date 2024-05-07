Президент России Владимир Путин смог спасти страну, восстановив ее дееспособность и экономическое развитие, российский лидер является преимуществом России. Об этом в преддверии инаугурации президента РФ заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

«Путин спас страну. Он возродил её, восстановил государственную дееспособность, обеспечил социальное и экономическое развитие. Путин — преимущество России», — подчеркнул он.

Он отметил, что Путин доказал свою преданность стране, а также дал основу стандартам работы кабинета министров на многие годы вперед.

Володин также вспомнил существенный социально-экономический упадок 1990-х в Российской Федерации на фоне боевых действий на Кавказе. В этой связи он подчеркнул, что в реалиях тридцатилетней давности россияне вполне могли «потерять страну».

Инаугурация Владимира Путина состоится 7 мая.

До этого доцент Финансового университета при правительстве РФ Алексей Мартынов заявил в беседе с «Газетой.Ru», что российская система управления государством под руководством президента страны Владимира Путина сумела компетентно и точно справиться с внешним санкционным давлением — рестрикциями Запада, которые были направлены на разрушение экономики и навязывание нужных оппонентам России политических решений.

Ранее Госдеп сообщил, что представители США не появятся на инаугурации Путина.