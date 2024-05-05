Легендарный Т-34 и триколор в небе: как прошла репетиция парада на Красной площади

На Красной площади состоялась генеральная репетиция парада Победы, которая точно повторяет программу предстоящего праздника. Первым по брусчатке прошел почетный караул под песню «Священная война» с флагом России и Знаменем Победы в руках (штурмовой флаг 150-й Идрицкой стрелковой дивизии).

Другие пешие расчеты выстроились рядом. Их на российских автомобилях Aurus объехали командующий парадом и принимающий парад. В прошлые годы парадом командовал главком Сухопутных войск, а принимал его министр обороны.

После смотра пешие колонны торжественно пересекли площадь. Среди них в этом году отдельно маршируют участники военной операции на Украине. Следом за пешими колоннами выехала военная техника во главе с легендарным танком Т-34 времен Великой Отечественной войны.

Основу парада составляет техника, применяемая в боях на Украине. Зрители смогут увидеть зенитные системы «С-400», ракетные системы «Искандер», боевые танки (Т-90М, Т-72Б3М). Проедут по площади и бронеавтомобили «ВПК-Урал» и «Ахмат», которые разработали только в 2022 году специально для фронта.

Закончилась репетиция, как и будущий парад, полетом истребителей МиГ-29 и штурмовиков Су-25. Они нарисовали в небе российский триколор.

Всего в параде 9 мая поучаствуют более 9 тыс. человек и 70 единиц техники.