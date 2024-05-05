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Легендарный Т-34 и триколор в небе: как прошла репетиция парада на Красной площади

Генеральная репетиция парада Победы прошла на Красной площади в Москве

На Красной площади состоялась генеральная репетиция парада Победы, которая точно повторяет программу предстоящего праздника. Первым по брусчатке прошел почетный караул под песню «Священная война» с флагом России и Знаменем Победы в руках (штурмовой флаг 150-й Идрицкой стрелковой дивизии).

Другие пешие расчеты выстроились рядом. Их на российских автомобилях Aurus объехали командующий парадом и принимающий парад. В прошлые годы парадом командовал главком Сухопутных войск, а принимал его министр обороны.

После смотра пешие колонны торжественно пересекли площадь. Среди них в этом году отдельно маршируют участники военной операции на Украине. Следом за пешими колоннами выехала военная техника во главе с легендарным танком Т-34 времен Великой Отечественной войны.

Основу парада составляет техника, применяемая в боях на Украине. Зрители смогут увидеть зенитные системы «С-400», ракетные системы «Искандер», боевые танки (Т-90М, Т-72Б3М). Проедут по площади и бронеавтомобили «ВПК-Урал» и «Ахмат», которые разработали только в 2022 году специально для фронта.

Закончилась репетиция, как и будущий парад, полетом истребителей МиГ-29 и штурмовиков Су-25. Они нарисовали в небе российский триколор.

Всего в параде 9 мая поучаствуют более 9 тыс. человек и 70 единиц техники.

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