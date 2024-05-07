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В Вашингтоне заявили, что закон об иноагентах в США отличается от грузинского

Миллер: между законами США и Грузии об иноагентах есть большие отличия

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Официальный представитель государственного департамента США Мэттью Миллер заявил, что американский закон об иностранных агентах сильно отличается от рассматриваемого в Грузии. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Миллера, разница в природе этих законов. Так, в американском законе о регистрации иноагентов речь идет о людях, работающих в интересах иностранного правительства, а не о тех, кто занимается легальной неправительственной гуманитарной деятельностью в интересах гражданского общества. Миллер подчеркнул, что это чрезвычайно разные вещи.

Ранее в США призвали ввести санкции против грузинских «марионеток Путина», которые поддержали закон об иностранных агентах.

4 мая бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил о намерении Центрального разведывательного управления США организовать государственный переворот в Грузии.

Ранее в ЕС предупредили Грузию о возможности упустить «шанс на евроинтеграцию».

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