Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиян предупредили о новых побочках ибупрофена

«Ъ»: Минздрав проинформировал о нежелательных реакциях на ибупрофен

close
100%
Shutterstock

Минздрав РФ рекомендовал производителям ибупрофена внести изменения в инструкции по применению препарата, указав на новые риски. Об этом сообщает «Коммерсант».

По данным издания, вновь выявленные побочные реакции хоть и редкие, но опасные, поэтому лекарства, где содержится ибупрофен, следует применять с осторожностью.

Медицинское ведомство призвало дополнить инструкции препаратов наружного применения сведениями о возможности развития мультиформной эритемы, эксфолиативного дерматита, синдрома Стивенса—Джонсона, токсического эпидермального некролиза, DRESS-синдрома и острого генерализованного экзантематозного пустулеза.

По мнению Минздрава, для препаратов системного действия в инструкцию нужно добавить информацию о возможном появлении синдрома Коуниса и тяжелых кожных реакций.

Новую информацию необходимо прописывать в разделе «Нежелательные реакции» общей характеристики лекарственного препарата и «Возможные нежелательные реакции» листка-вкладыша, уверены в ведомстве.

До этого ученые нашли лекарство от болезней почек в огромной ядовитой многоножке.

Ранее в Латвии признали невозможность заменить лекарства из РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами