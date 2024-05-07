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На Крымском мосту возобновили движение транспорта

Проезд автомобилей по Крымскому мосту восстановили через полчаса после закрытия

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Проезд автотранспорта по Крымскому мосту возобновили. Об этом сообщили в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрывали в 7:00 мск. Находящихся на мосту и в зоне досмотра попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Катера и паромы в Севастополе также приостановили движение, сообщали в департаменте транспорта региона.

11 апреля украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что разрушение Крымского моста входит в план нового контрнаступления ВСУ, который готовит Украина. Он добавил, что украинские войска также намерены поразить ряд российских инфраструктурных объектов, которые «представляют собой военную цель».

23 апреля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что проезжающих через Крымский мост водителей начнут тщательнее досматривать в преддверии и во время майских праздников, а также курортного сезона. По словам главы региона, время ожидания проезда через переправу в среднем составляет порядка часа. Он уточнил, что оно может увеличиваться в случае форс-мажора.

Ранее посла Литвы заподозрили в шизофрении из-за намека на удар по Крымскому мосту.

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