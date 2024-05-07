Посол Китая в России заявил о необходимости предотвратить разрастание украинского конфликта

Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй заявил, что Пекин считает необходимым предотвратить разрастание конфликта на Украине и его выход из-под контроля. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам дипломата, с начала конфликта прошло уже более двух лет и боевые действия затягиваются. Поэтому основным в настоящее время является восстановление мира. Посол подчеркнул, что Китай всегда занимал по украинскому вопросу объективную и беспристрастную позицию.

Чжан Ханьхуэй отметил, что для предотвращения разрастания конфликта и его выхода из-под контроля всем сторонам необходимо прилагать общие усилия к скорейшему установлению мира.

До этого посол Чжан Ханьхуэй заявил, что Китай настаивает на своевременном созыве мирной конференции по Украине, которая была бы одобрена и Москвой, и Киевом, с равным участием всех сторон.

6 мая председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай намерен совместно с Францией и всем международным сообществом искать пути разрешения украинского кризиса.

Ранее сообщалось, что стала известна дата визита Путина в Китай.