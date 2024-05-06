Кара-Мурзу наградили Пулитцеровской премией

Российский политик и журналист Владимир Кара-Мурза (признан в РФ иностранным агентом) получил Пулитцеровскую премию — престижную награду США в области литературы, журналистики, музыки и театра — за свои колонки в американской газете The Washington Post (WP).

«Газета была удостоена трех Пулитцеровских премий», — отмечается в материале.

Согласно информации издания, наградами были отмечены заключенный в тюрьму колумнист Кара-Мурза и автор редакционной статьи Дэвид Хоффман.

В статье поясняется, что журналист победил в категории комментариев за свои статьи о президенте России Владимире Путине и вооруженном конфликте между РФ и Украиной.

В настоящее время Кара-Мурза отбывает наказание в омской ИК-7 за публикацию фейков о действиях Вооруженных сил России, государственную измену и участие в работе нежелательной организации. Суд приговорил его к 25 годам заключения в колонии строгого режима. Вину подсудимый не признает ни по одному из пунктов обвинения.

Ранее Верховный суд отложил рассмотрение апелляции приговора Кара-Мурзе за госизмену.