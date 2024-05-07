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Стало известно, когда подорожает вино из Италии и Испании

Виноторговец Липилин: вино из Италии и Испании подорожает на 35% в июле-декабре

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Depositphotos

Недорогое вино из недружественных стран — Италии, Испании и Франции — во втором полугодии подорожает в российских магазинах на 35% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. Такой прогноз «Газете.Ru» дал исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин.

По его оценке, в среднем бутылка вина из этих стран будет стоить 750 рублей в июле-декабре.

Эксперт уточнил, что рост цен на вино начнется уже в мае. Липилин добавил, что на стоимость импортного вина в России сейчас влияют несколько факторов: повышение с августа прошлого года пошлин на вино из недружественных стран, повышение акцизов с 1 мая 2024-го, а также курс валюты, изменение цен самих производителей.

«Наиболее заметно повышение в категории недорогих вин, так как пошлина и акциз составляет в их цене на полке более значительную долю. Вина из Аргентины, Чили, ЮАР, в некоторой степени заменивших недружественных поставщиков, прибавят в цене 20%, до 550 рублей за бутылку», — отметил Липилин.

По его оценке, в среднем ценовом сегменте повышение по странам будет более равномерное – примерно на 20%. Бутылка, стоившая 1000 рублей, вырастет в стоимости до 1200 рублей. То есть, чем дороже вино, тем ниже будет процент повышения его стоимости к 2023 году.

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