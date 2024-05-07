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Во Владивостоке арестовали американца за кражу

РИА: боец ВС США прибыл во Владивосток без разрешения и был арестован за кражу

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Shutterstock

Приморский краевой суд арестовал бойца ВС США Гордона Блэка до 2 июля из-за обвинения в краже. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным NBС, мужчина прибыл в Россию из Южной Кореи, где он был на задании, после его завершения. Целью поездки была названа встреча с девушкой перед отъездом в Соединенные Штаты. По словам представителя ВС США, в России мужчина обокрал женщину. Была ли это та же самая женщина, к которой у Блэка был романтический интерес, неизвестно, уточнили на канале.

При этом в Пентагоне подчеркнули, что поездки во Владивосток мужчина предпринимал без разрешения руководства.

«Армия уведомила его семью, а Государственный департамент США оказывает солдату в России соответствующую консульскую поддержку. Учитывая деликатность этого вопроса, в настоящее время мы не можем предоставить дополнительные подробности», — сообщили в министерстве обороны США.

До этого «Известия» писали, что военного США задержали во Владивостоке за избиение женщины и кражу.

Ранее американский солдат дезертировал в КНДР.

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