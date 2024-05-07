Военный эксперт заявил, что ВСУ проводят перегруппировку на одном из участков

Украинские войска проводят перегруппировку подразделений на Сватовско-Кременском участке. Об этом заявил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

На данном участке идет активизация противника, отметил он.

По его данным, в районах населенных пунктов Стельмаховка, Мясожаровка, Андреевка отмечается увеличение численности украинских войск.

«На некоторых позициях идет перегруппировка войск и усиление позиций», — сказал эксперт.

6 мая Марочко заявлял, что российские войска на рубежах в ЛНР в апреле отбили более 120 украинских атак. По его данным, ВСУ потеряли около 17 185 солдат и наемников, 29 танков, 72 боевые бронированные машины и 419 других машин.

До этого глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российские войска успешно продвигаются на Красноармейском направлении.

Ранее сообщалось, что Россия уничтожает дорогостоящие танки Abrams дешевыми дронами «Упырь».