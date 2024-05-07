Стало известно, на сколько подорожала косметика в России

В январе-марте 2024 года средняя стоимость косметики в российских магазинах составила 376 рублей, что на 13% выше показателя за аналогичный период 2023-го. Больше всего из косметики подорожала помада (+19% за год). Такую статистику «Газете.Ru» предоставили в пресс-службе аналитического ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

Средняя стоимость помады как в офлайн, так и онлайн-магазинах в 2024 году достигла 308 рублей, а число покупок выросло на 3%. Тушь прибавила в цене 15%, до 354 рубля в среднем. Ее покупали на 1% чаще в этом году, чем в 2023-м. Стоимость крема для лица составила 463 рубля в среднем (+9% в годовом выражении), число покупок выросло на 10%.

Число покупок косметики за год в целом увеличилось на 2%. В онлайн-магазинах косметику приобретали на 10% чаще, чем год назад, за 399 рублей в среднем (+14% за год).

Эксперты «Чек Индекса» отметили, что темпы роста продаж косметики в первом квартале 2024 года оказались ниже прошлогодних показателей.

«Основными факторами спроса на косметику остались инфляционно-ценовая составляющая и интерес потребителя к более дорогим маркам. В целом, в начале года — высокий сезон спроса на косметику, связанный с холодным временем года и периодом активных косметологических процедур», — уточнили эксперты.

Исследование было проведено в конце апреля 2024 года.

Ранее годовую инфляцию в России оценили с помощью мармелада.