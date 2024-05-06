«Нужно обойти 100%»: полиция в Москве проверит все квартиры в поисках мигрантов В поисках «резиновых квартир» задействованы все сотрудники полиции

После теракта в «Крокусе» сотрудникам столичного МВД поручили обойти всех граждан в поиске «резиновых квартир», где незаконно зарегистрированы мигранты. Параллельно в регионах вводят запреты на работу для иностранцев. Поможет ли это в борьбе с нелегалами — разбиралась «Газета.Ru».

«Отправляют все службы»

С начала апреля в столице начали проводить массовые профилактические мероприятия по выявлению незаконных мигрантов. Сотрудники полиции должны искать «резиновые» квартиры, в которых проживают десятки людей без регистрации, и выявлять факты фиктивной прописки.

«После теракта к работе руководства МВД Москвы возникли претензии, и перед сотрудниками поставили задачу проверить 100% квартир в столице», — объясняет источник «Газеты.Ru» в правоохранительных органах.

При этом, по данным сервиса «Дом.МинЖКХ», в Москве более 35 тыс. жилых домов. Обходить их должны участковые, закрепленные за конкретным районом, но их катастрофически не хватает.

«В некоторых отделах участковых и до половины от штатного расписания нет, за все это время у многих было 2-3 выходных, поэтому на рейды отправляют все службы, кроме экспертов и следователей, хотя в некоторых отделах задействуют даже их», — объясняет собеседник издания.

Формально проводить профилактические поквартирные обходы никто, кроме участковых, не должен. Отсюда вытекает ряд сложностей.

«Только проинформируем»

«Мне минуты три звонили в звонок, посмотрела в глазок — двое товарищей в форме, но какой-то неполной — нет фуражки, лампасов. Открывать было страшно», — рассказывает в беседе с «Газетой.Ru» Елена, жительница Аннино.

Соседи позвонили в районный отдел МВД и узнали, что в доме действительно проводят «рейды». Жителей попросили открыть дверь сотрудникам полиции, объяснив, что проверки связаны «с последними событиями».

«Удостоверение показал только один, второй сказал, что с собой нет, но вы, мол, не переживайте, мы только проинформировать, — рассказывает Елена. — Передали листок, где написано, как действовать, если звонят мошенники, а по окончании разговора попросили назвать свои ФИО и сказать, сколько человек проживает в квартире и сколько прописано. Еще записали мой номер телефона, потому что мне могут позвонить и спросить, точно ли они приходили».

close 100% От Елены, жительницы Аннино

Эффективность процедуры вызывает вопросы и у самих сотрудников. Из всех жильцов, которых нужно обойти за день, открыть дверь полицейским соглашается не больше 5%. И, конечно, не те, в чьей квартире прописаны десятки мигрантов.

«Все это проблематично»

Параллельно с рейдами по жилым домам, проверки начались и в компаниях. В МВД регулярно отчитываются о выявленных нарушениях миграционного законодательства.

Речь идет не только о тех, у кого нет разрешения на работу. В ряде регионов нарушителями оказались те, кто еще недавно работал в стране на законных основаниях — по патенту (документу, подтверждающему право иностранца, въехавшего в страну в безвизовом режиме, на временную работу в России).

В ряде субъектов ограничения действовали еще с 2014 года и затем ежегодно продлевались. В 2024 году в этот список вошло сразу несколько новых регионов.

В Саратовской области иностранцам запретили работать в сфере пассажирских перевозок и заниматься продуктами питания.

«Данное решение направлено на повышение уровня безопасности в ключевых сферах общественной жизни и соблюдение законных прав граждан», — отметил губернатор Роман Бусаргин.

В Курской области запрет ввели на работу в такси. В Липецкой — на такси и логистику.

Власти подчеркивали, что перечень может быть расширен.

Пока рекордсмен по количеству «блоков» для мигрантов — Краснодарский край. Еще в 2023 году иностранцам здесь запретили заниматься добычей полезных ископаемых, производством пищевых продуктов, приправ, чая, кофе, табака, очисткой воды, утилизацией отходов, торговлей, медициной, образованием, страхованием, доставкой почты, ремонтом техники и «прочими персональными услугами». В 2024 году в списке появилось 85 пунктов.

По мнению эксперта, повторять такой опыт решатся немногие регионы — слишком велики риски остаться без кадров.

«Дело в том, что когда запреты вводятся сразу по большому спектру отраслей, то хаос и паника возникает как у работодателей, которым надо в короткие сроки найти замену мигрантам-патентщикам, так и среди самих мигрантов, особенно тех, кто вложил средства и усилия в свою легализацию, — объясняет руководитель портала «Мигранто.Ру» Светлана Саламова. — Все это очень проблематично и травматично с психологической точки зрения».

Специалисты опасаются, что «копирование опыта» может привести к тому, что в нелегальный сегмент уйдут даже те, кто изначально проживал и работал в стране на законных основаниях.