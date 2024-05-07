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ЦАХАЛ ввел танки в Рафах

Армия обороны Израиля ввела танки в Рафах

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ввела танки в Рафах. Об этом пишет The Times of Israel.

Сообщается об авиационных ударах по восточной области города, характер которых, по данным издания, является «ограниченным». По данным анонимного источника, израильские танки проехали в 200 метрах от КПП «Рафах» на границе с Египтом.

6 мая палестинцы начали эвакуироваться из восточной части Рафаха.

Перед этим глава ВОЗ заявил, что вторжение Израиля в Рафах станет гуманитарной катастрофой.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа. В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. 5 ноября в рамках наземной операции силы ЦАХАЛ окружили город Газа и отрезали его от снабжения. 5 декабря ЦАХАЛ начал третью часть наземной операции в секторе Газа и окружил город Хан-Юнис на юге сектора.

Вечером 6 мая Израиль начал наземную операцию в Рафахе, где, по разным данным, находится от одного до 1,5 миллионов беженцев со всего сектора Газа. Мирному населению предложено перебраться в расширенную гуманитарную зону в 20 км от города.

Ранее Бельгия инициировала обсуждение в ЕС торговых санкций против Израиля.

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