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Сменила Украину на Россию и выиграла все: Волосожар — 35

22 мая одна из самых известных фигуристок в парном катании Татьяна Волосожар празднует юбилей — ей исполняется 35 лет. Как складывалась карьера и личная жизнь спортсменки — в фотогалерее «Газеты.Ru».

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Российские спортсмены Татьяна Волосожар и Максим Траньков после победы на XXII зимних Олимпийских играх в Сочи, 2014 год Российские спортсмены Татьяна Волосожар и Максим Траньков после победы на XXII зимних Олимпийских играх в Сочи, 2014 год
Волосожар родом из Днепропетровска и первую половины карьеры провела на Украине. Вместе со Станиславом Морозовым они регулярно становились чемпионами Украины, но серьезных успехов на международном уровне добиться так и не смогли: 8-е и 12-е места на Олимпиаде, ни разу не были в призах на чемпионатах мира и Европы и не выигрывали этапов Гран-при. В 2010 году Морозов завершил карьеру и стал тренером, а в жизни Волосожар началась российская глава Волосожар родом из Днепропетровска и первую половины карьеры провела на Украине. Вместе со Станиславом Морозовым они регулярно становились чемпионами Украины, но серьезных успехов на международном уровне добиться так и не смогли: 8-е и 12-е места на Олимпиаде, ни разу не были в призах на чемпионатах мира и Европы и не выигрывали этапов Гран-при. В 2010 году Морозов завершил карьеру и стал тренером, а в жизни Волосожар началась российская глава
После получения российского паспорта фигуристка встала в пару с Максимом Траньковым, который в тот момент уже закончил кататься вместе с Марией Мухортовой После получения российского паспорта фигуристка встала в пару с Максимом Траньковым, который в тот момент уже закончил кататься вместе с Марией Мухортовой
Сотрудничество Волосожар и Транькова сходу стало давать плоды, и вслед за золотом чемпионата России они успешно прошли квалификацию на ЧМ, где заняли второе место. В первый полноценный сезон пара также выиграла чемпионат Европы и стала второй в финале Гран-при. А вот сезон-2012/13 стал для фигуристов триумфальным: Волосожар и Траньков выиграли все турниры, в которых принимали участие, в том числе чемпионаты мира и Европы и финал Гран-при Сотрудничество Волосожар и Транькова сходу стало давать плоды, и вслед за золотом чемпионата России они успешно прошли квалификацию на ЧМ, где заняли второе место. В первый полноценный сезон пара также выиграла чемпионат Европы и стала второй в финале Гран-при. А вот сезон-2012/13 стал для фигуристов триумфальным: Волосожар и Траньков выиграли все турниры, в которых принимали участие, в том числе чемпионаты мира и Европы и финал Гран-при
Серьезную славу пара обрела после выступления на Олимпийских играх в Сочи: они принесли России золото в личном и командном турнирах и закрепили за собой статус сильнейшей пары в мире Серьезную славу пара обрела после выступления на Олимпийских играх в Сочи: они принесли России золото в личном и командном турнирах и закрепили за собой статус сильнейшей пары в мире
Президент России Владимир Путин и двукратная олимпийская чемпионка в фигурном катании Татьяна Волосожар во время церемонии награждения российских призеров XXII зимних Олимпийских игр, 2014 год Президент России Владимир Путин и двукратная олимпийская чемпионка в фигурном катании Татьяна Волосожар во время церемонии награждения российских призеров XXII зимних Олимпийских игр, 2014 год
После Игр-2014 Волосожар с Траньковым взяли паузу и вернулись на лед на следующий год, уверенно победили на чемпионатах России и Европы, а вот на мировом первенстве стали только шестыми &mdash; этот результат был худшим за все время, пока они катались вместе, поскольку до этого пара ни разу не опускалась ниже второго места. Тот чемпионат мира в Бостоне был последним, когда спортсмены выходили на лед, и в 2018-м они официально объявили о завершении карьеры После Игр-2014 Волосожар с Траньковым взяли паузу и вернулись на лед на следующий год, уверенно победили на чемпионатах России и Европы, а вот на мировом первенстве стали только шестыми &mdash; этот результат был худшим за все время, пока они катались вместе, поскольку до этого пара ни разу не опускалась ниже второго места. Тот чемпионат мира в Бостоне был последним, когда спортсмены выходили на лед, и в 2018-м они официально объявили о завершении карьеры
Татьяну Волосожар связывали романтические отношения с двумя ее партнерами: с 17 лет она встречалась с Морозовым, а в 2012-м сошлась с Траньковым. Любопытно, что Морозов был одним из тренеров пары Волосожар/Траньков. В феврале 2015-го они стало известно об их помолвке, а в августе состоялась свадьба Татьяну Волосожар связывали романтические отношения с двумя ее партнерами: с 17 лет она встречалась с Морозовым, а в 2012-м сошлась с Траньковым. Любопытно, что Морозов был одним из тренеров пары Волосожар/Траньков. В феврале 2015-го они стало известно об их помолвке, а в августе состоялась свадьба
Спустя полтора года фигуристы впервые стали родителями &mdash; у них родилась дочь. Сейчас пара ожидает второго ребенка Спустя полтора года фигуристы впервые стали родителями &mdash; у них родилась дочь. Сейчас пара ожидает второго ребенка
Татьяна Волосожар с дочерью Ликой Татьяна Волосожар с дочерью Ликой
После завершения карьеры Волосожар и Траньков не пропали со спортивных радаров. Они вместе принимали участие в ледовых шоу и написали книгу о совместном пути После завершения карьеры Волосожар и Траньков не пропали со спортивных радаров. Они вместе принимали участие в ледовых шоу и написали книгу о совместном пути
Татьяна Волосожар во время церемонии вручения премии Fashion People Awards-2016 Татьяна Волосожар во время церемонии вручения премии Fashion People Awards-2016
Татьяна Волосожар также каталась в развлекательном шоу &laquo;Ледниковый период&raquo; в паре с актером Евгением Прониным, тогда как Траньков регулярно появляется на телевидении, комментирует соревнования по фигурному катанию и является одним из тренеров пары Евгения Тарасова/Владимир Морозов Татьяна Волосожар также каталась в развлекательном шоу &laquo;Ледниковый период&raquo; в паре с актером Евгением Прониным, тогда как Траньков регулярно появляется на телевидении, комментирует соревнования по фигурному катанию и является одним из тренеров пары Евгения Тарасова/Владимир Морозов
Татьяна Волосожар и Максим Траньков, 2017 год Татьяна Волосожар и Максим Траньков, 2017 год
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Российские спортсмены Татьяна Волосожар и Максим Траньков после победы на XXII зимних Олимпийских играх в Сочи, 2014 год
Волосожар родом из Днепропетровска и первую половины карьеры провела на Украине. Вместе со Станиславом Морозовым они регулярно становились чемпионами Украины, но серьезных успехов на международном уровне добиться так и не смогли: 8-е и 12-е места на Олимпиаде, ни разу не были в призах на чемпионатах мира и Европы и не выигрывали этапов Гран-при. В 2010 году Морозов завершил карьеру и стал тренером, а в жизни Волосожар началась российская глава
После получения российского паспорта фигуристка встала в пару с Максимом Траньковым, который в тот момент уже закончил кататься вместе с Марией Мухортовой
Сотрудничество Волосожар и Транькова сходу стало давать плоды, и вслед за золотом чемпионата России они успешно прошли квалификацию на ЧМ, где заняли второе место. В первый полноценный сезон пара также выиграла чемпионат Европы и стала второй в финале Гран-при. А вот сезон-2012/13 стал для фигуристов триумфальным: Волосожар и Траньков выиграли все турниры, в которых принимали участие, в том числе чемпионаты мира и Европы и финал Гран-при
Серьезную славу пара обрела после выступления на Олимпийских играх в Сочи: они принесли России золото в личном и командном турнирах и закрепили за собой статус сильнейшей пары в мире
Президент России Владимир Путин и двукратная олимпийская чемпионка в фигурном катании Татьяна Волосожар во время церемонии награждения российских призеров XXII зимних Олимпийских игр, 2014 год
После Игр-2014 Волосожар с Траньковым взяли паузу и вернулись на лед на следующий год, уверенно победили на чемпионатах России и Европы, а вот на мировом первенстве стали только шестыми — этот результат был худшим за все время, пока они катались вместе, поскольку до этого пара ни разу не опускалась ниже второго места. Тот чемпионат мира в Бостоне был последним, когда спортсмены выходили на лед, и в 2018-м они официально объявили о завершении карьеры
Татьяну Волосожар связывали романтические отношения с двумя ее партнерами: с 17 лет она встречалась с Морозовым, а в 2012-м сошлась с Траньковым. Любопытно, что Морозов был одним из тренеров пары Волосожар/Траньков. В феврале 2015-го они стало известно об их помолвке, а в августе состоялась свадьба
Спустя полтора года фигуристы впервые стали родителями — у них родилась дочь. Сейчас пара ожидает второго ребенка
Татьяна Волосожар с дочерью Ликой
После завершения карьеры Волосожар и Траньков не пропали со спортивных радаров. Они вместе принимали участие в ледовых шоу и написали книгу о совместном пути
Татьяна Волосожар во время церемонии вручения премии Fashion People Awards-2016
Татьяна Волосожар также каталась в развлекательном шоу «Ледниковый период» в паре с актером Евгением Прониным, тогда как Траньков регулярно появляется на телевидении, комментирует соревнования по фигурному катанию и является одним из тренеров пары Евгения Тарасова/Владимир Морозов
Татьяна Волосожар и Максим Траньков, 2017 год
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