«Загадочная смерть». На Кипре обнаружено тело сотрудника посольства России

Посольство России на Кипре сообщило о смерти своего сотрудника

В здании российского посольства на Кипре нашли тело сотрудника диппредставительства. Сейчас решается вопрос о его репатриации в Россию. По информации местных СМИ, дипломаты не пустили полицейских осмотреть место происшествия и заявили о самоубийстве своего коллеги. Кроме того, была найдена предсмертная записка, однако ее содержание не раскрывается. Одновременно с этим кипрские власти расследуют «загадочное и потенциально связанное» исчезновение бывшего руководителя ОАО «Уралкалий» Владислава Баумгертнера.

На территории Республики Кипр умер сотрудник посольства России, сообщается в Telegram-канале диппредставительства.

«С прискорбием сообщаем, что 8 января 2026 года ушел из жизни наш коллега, сотрудник посольства А.В. Панов. Его смерть является глубоко личной трагедией для его родных и близких», — говорится в публикации.

Семье покойного оказана необходимая помощь и поддержка. Посольство во взаимодействии с кипрскими компетентными органами занимается вопросами скорейшей репатриации его тела в Россию.

Официальная причина смерти не раскрывается . МИД России пока не комментировал это происшествие.

«Неестественные обстоятельства»

«Высокопоставленного сотрудника» диппредставительства нашли мертвым в его кабинете в российском посольстве в Никосии — столице Кипра 8 января в полдень, передает телеканал ANT1.

Кипрские власти получили уведомление о происшествии несколькими часами позже. По информации журналистов, прибывшим полицейским не разрешили войти в здание посольства и передали тело во дворе. Правоохранительным органам «запретили проводить какое-либо расследование», утверждает телеканал.

«Полиция <…> забрала тело с единственным сообщением о том, что смерть сотрудника российского посольства произошла в результате самоубийства», — говорится в публикации.

Выяснилось, что дипломат перед смертью оставил письмо . Сотрудники посольства не стали показывать записку полицейским и пообещали отправить ее в Москву. О содержании письма ничего неизвестно.

«Загадочная смерть», — добавил ANT1.

В беседе с Cyprus Mail сотрудники полиции подтвердили, что им запретили входить в здание посольства, чтобы осмотреть место происшествия, и отказали в передаче письма. Сотрудники диппредставительства «сослались на экстерриториальный статус посольства, который ставит его выше юрисдикции республики».

Источники издания сообщили, что в ходе осмотра тела было установлено, что «причиной смерти стали неестественные обстоятельства». 12 января должна была состояться судебная медицинская экспертиза, «которая может дать властям больше ответов».

«Результаты расследования пока официально не обнародованы, и власти воздерживаются от дальнейших комментариев», — добавило издание.

«Совпадение или скоординированный акт»

Одновременно с этим кипрские власти расследуют исчезновение бывшего руководителя ОАО «Уралкалий» Владислава Баумгертнера, пропавшего без вести в Лимассоле (город на южном побережье Кипра) 7 января — за день до обнаружения тела дипломата в российском посольстве, пишет Greek City Times (GCT).

«На Кипре повышена готовность в связи с расследованием двух загадочных и потенциально связанных между собой дел

<…> Кипрская полиция ожидает результатов судебно-медицинской экспертизы, чтобы определить, являются ли эти случаи совпадением или скоординированным актом с политическими последствиями», — отметила GCT.

По информации местной полиции, бизнесмен пропал по месту своего жительства в Лимасоле. Были организованы «масштабные поисковые операции» с участием сотрудников полиции, гражданской обороны и добровольческих групп. Последний сигнал с мобильного телефона Баумгертнера был зафиксирован в отдаленном прибрежном районе.

Как пишет Philenews, накануне в поисковой операции были задействованы полицейский вертолет и беспилотники, однако она была временно приостановлена из-за неблагоприятных погодных условий — спасательным работам мешают штормы, обрушившиеся на остров в последние дни. Поиски возобновились 12 января.