Новости. Общество

Мужчина провел обряд очищения в источнике на Бали и поплатился

Baza: турист заразился инфекцией во время обряда очищения в источнике на Бали
Shutterstock/FOTODOM

На Бали турист, гражданство которого не уточняется, подхватил инфекцию во время обряда очищения в священном источнике. Заболевание мужчина лечит уже год, пишет Telegram-канал Baza.

Как стало известно каналу, год назад пара отправилась в водный храм Тирта Эмпул для духовного обряда — это было мечтой супругов. Для ритуала необходимо три раза окунуться в источнике и столько же раз прополоскать рот священной водой. Муж девушки выполнил все указания. Симптомы болезни: крапивницу, сильнейший зуд и акне по всему телу он заметил только через шесть месяцев после обряда, следует из сообщения.

«Со слов жены, организм мужа просто перестал функционировать: ЖКТ не переваривал пищу, поджелудочная дала сбой, а сон исчез. Врачи дольше полугода не могли установить диагноз, пока мужчина не сдал анализ на бластоцистов — микроорганизмов, которые паразитируют в загрязненной водной среде», — сказано в посте.

Специалисты диагностировали у туриста бластоцистоз. Мужчина принимал противопаразитарные препараты в течение года, уточнили журналисты. В течение этого срока туристу несколько раз требовалась госпитализация: болезнь давала «откат», пишет Baza. Наконец сейчас здоровью мужчины ничего не угрожает, заключает канал.

Ранее в Москве девушка заразилась кожной инфекцией после танцев на полу.

